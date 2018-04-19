После принятия земучастка в коммунальную собственность планируется заключить договор с Институтом археологии о продолжении раскопок.

Киевский городской совет намерен разорвать договор с инвестором строительства подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади, информирует svodka.net.

Соответствующий проект был принят в четверг, 19 апреля, в первом чтении. Его поддержали 97 киевских депутатов.

Договор с инвестором предусматривал строительство на земельном участке, ограниченном ул. Набережно-Крещатицкой, Набережным шоссе и Боричевым током, где были обнаружены остатки строений города XI-XII веков.

После принятия земучастка в коммунальную собственность планируется заключить договор с Институтом археологии о продолжении раскопок.

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Также проект предусматривает международный конкурс на строительство на этом месте «Музея археологии на Подоле».

Напомним, в 2013 году на Почтовой площади началась подготовка к строительству торгового центра. Затем, согласно украинскому законодательству, на данной территории были проведены раскопки, в ходе которых археологи обнаружили под площадью уникальные артефакты времен Киевской Руси — княжеские печати, монеты, перстни, деревянные сваи, шары и подвески. При этом строительство ТЦ так и не остановилось.

В ноябре 2017 года комитет Рады рекомендовал приостановить строительство ТЦ на Почтовой площади. В декабре комиссия Киевсовета по вопросам собственности единогласно поддержала решение о создании музея. Отмечалось, что для того, чтобы создать музей, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ, а затем — принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность.

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