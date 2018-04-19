Знаменитого певца Иосифа Кобзона похоронят рядом с матерью.

Артист отказался от места на элитном погосте. И объяснил причины, сообщает со ссылкой на .

В СМИ не однократно распространялась информация о том, что давно купил место на древнем еврейском кладбище на священный Масличной (или Елеонской) горе в Иерусалиме. Именно там покоятся знаменитые раввины, писатели, врачи, музыканты и политики. По преданию, всякий, кто там лежит, попадает в рай. А согласно Книге пророка Захарии, в конце дней Мессия взойдет именно на Масличную гору и оттуда, по звуку трубы начнется воскресение мертвых.

При этом певец эту информацию категорически опровергает.

"Я родился в СССР, на Украине, живу в России, и в мир иной собираюсь уйти тоже здесь, потому никогда об отъезде куда-либо даже не думал", — рассказал музыкант.

Однако плут отметил, что место на кладбище у него, действительно, есть, но не в Израиле.

"В 1997 году скончался замечательный конферансье, художественный руководитель Московского театра Эстрады, профессор ГИТИСа Борис Брунов. И я попросил премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу — Народный художник РСФСР — он и не тянул, — вспоминает . — И когда я приехал выбирать место под могилу, то мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".

Чиновники на всех уровнях категорически отказывали артисту без объяснения причины.

"Я пообещал, что все равно узнаю причину отказа, чего мы мне это не стоило. И тут чиновники сдались: "Иосиф Давыдович, дело в том, что мы это место для вас держим". И тогда я написал бумагу, в котором завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище, выкупил там участок, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, — заявил певец. — Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам".

На Востряковском кладбище, считающемся главным иудейским погостом России, похоронены многие уважаемые люди — физик Адрей Сахарова, лингвист Дитмар Розенталь, волшебник Юрий Лонго, предсказател Вольф Мессинг, юморист . Но, как говорится, дай бог им подольше не встречать новых соседей, а Иосифу Кобзону оставаться в строю.

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