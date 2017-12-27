Уходящий 2017 год запомнится продолжающимся падением производства, ростом долгов и проеданием сбережений. Об этом заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

"Судите сами,

В 2017 году сократилось промышленное производство, также зафиксирован минус в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что ВВП якобы вырос на 2%, оказывается минус в производственных отраслях.

Поэтому, когда правительство говорит, что «экономика растет», то надо смотреть на структуру этого роста – эффективная она или нет. В данном контексте она крайне негативная.

За счет чего было 2%? Во-первых, это строительство, объемы которого растут опережающими темпами. Но это перевод сбережений украинских граждан – поскольку больше некуда вкладывать, вкладывают в подешевевшие небольшие квартиры.

Во-вторых, розничная торговля. Она показала рост опережающими темпами.

Как это происходит – производство падает, а торговля растет? Очень просто – за счет импорта, его опережающего роста над экспортом. А для того, чтобы этот импорт профинансировать, надо наращивать внешние долги.

Это еще ухудшило торговый баланс. Если за 10 месяцев прошлого года, по данным Нацбанка, торговый баланс был с минусом 5 млрд долларов то за 10 месяцев этого года – уже минус 7 млрд долларов.

Такой вот экономический рост – растут долги и дисбалансы.

Чем еще запомнится этот год – увеличением административного налогового давления, прежде только, блокировкой налоговых накладных.

Плюс еще этот год запомнится тем, что украинские граждане начали активно проедать свои сбережения. По данным Нацбанка за 11 месяцев украинские граждане продали валюты на 2 млрд долларов больше, чем купили. Кстати, это позволяет Нацбанку пополнять зоолотовалютные резервы.

Получается парадоксальная ситуация - бедность украинских граждан помогает пополнять резервы НБУ." - Заявил Виктор Скаршевский.

Отметим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от руководителя "Укроборонпрома" уйти в отставку после невыплаты задолженности по зарплате работникам "Николаевского судостроительного завода". Об этом он сообщает УНН.

"Я сегодня подпишу представление на имя президента, а советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня освободиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано - до свидания. Ищите другую работу", - заявил он.

Гройсман напомнил, что на одном из заседаний правительства поручил руководителю "Укроборонпрома" погасить задолженность по зарплате в "Николаевском судостроительном заводе". Однако этого не было сделано.

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