Олексій Чеснаков, директор Центру політичної кон’юнктури і неформальний спічрайтер путінського помічника Владислава Суркова, виступив на сторінках московського інтернет-видання «Газета.ру» із великим інтерв’ю, присвяченим донбаському врегулюванню.

Чеснаков зазвичай говорить те, що Сурков хоче пояснити громадськості — і зараз це спроба витлумачити фактичну відмову чиновника від переговорів з американським посередником Куртом Волкером. Після зустрічі в Дубаї пройшло вже три місяці і ніяких планів продовжувати спілкування в Кремлі, конечно, немає. Жорстка і чесна позиція Волкера не припала до смаку ані Суркову, ані його господарю.

А якщо не можна обдурити — так навіщо розмовляти? Ну і головний заклик до Волкера — він повинен перестати говорити правду, тому що правда, бачте, нервує «народні республіки» і вони з чимось там «не погоджуються».

Інтерв’ю Чеснакова — демонстрація того, що в Кремлі взагалі вирішили відмовитися від будь-яких змістовних консультацій по Донбасу. «Нормандський» формат давно заморожений, Меркель, Макрон і Порошенко збираються зустрічатися без Путіна. Тепер робиться спроба відмовитися розмовляти з американцями. Справою Мінської групи залишиться хіба що вирішення технічних питань — як це зазвичай і бувало в ініційованих Росією конфліктах на пострадянському просторі. Що ж Москва збирається робити далі?

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Чеснаков і цього не приховує: «Республіки мають намір провести вибори у встановлені своїми конституціями терміни. Було б дивним, якби вони заморозили цей процес». Простіше кажучи, російським гауляйтерам у Донецьку і Луганську дадуть вказівку проводити нові вибори «глав республік» і «депутатів», що призведе до фактичної відмови від Мінських угод і припинення навіть формального процесу «інтеграції.

«Люди погано живуть по обидві сторони лінії зіткнення. На жаль, війна з вини України триває. І поки вона йде, важко буде всім»,- говорить Чеснаков. І це те, що будуть пояснювати окупанти жителям захоплених територій: погано живете? Так зрозуміло ж чому — війна. Її Україна влаштувала і не хоче припиняти! Нічого не нагадує?

Це, власне, і є той самий компроміс, якого, нарешті, досягли в Кремлі. Тільки не з українцями, не з європейцями, не з американцями, а з самими собою. Перетворюємо Донбас на Абхазію або Придністров’я і не витрачаємо на нього зайвих коштів — самим потрібні. А там і населення зменшиться, розбіжиться, заводи і шахти остаточно зупиняться. Просто буде хороший плацдарм. На майбутнє.

Зрозуміло, що представники інших угруповань — конкурентів Суркова — будуть і далі бігати до Путіна і пропонувати щось своє. Але логіка російського підходу є очевидною. До того ж і в минулому під час будь-яких конфліктів на пострадянському просторі Москва поводилася саме так. Чому зараз має бути інакше?

Єдина відмінність — всі ті конфлікти Москва на час, як в Грузії або практично назавжди, як в Молдові, заморожувала. Припиняла стріляти. І зараз, якщо дійсно буде ухвалено остаточне рішення про «легітимізацію народних республік» і «вибори» гауляйтерів, відбудеться саме це — заморожування. А там вже Україні потрібно буде вирішувати, яким буде режим лінії зіткнення, перетвориться вона на фактичний кордон з Росією або залишиться лінією деградації нашої власної державності.

Проте чим раніше ми зрозуміємо російські наміри, чим швидше розшифруємо путінські і сурковські сигнали, тим менше у нас буде ілюзій. Донбас — як і Крим — давно вже перестав бути просто російсько-українським конфліктом. Він перетворився на частину глобального протистояння Росії і цивілізованого світу. І вирішити цей конфлікт сепаратно просто не можна. Він не може бути вирішений без потрясіння основ самої російської державності, без поразки Кремля і капітуляції Путіна перед Заходом.

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