Именно борцам с Telegram приватность нужна больше только. Поэтому никто от него не откажется { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/gudkov/imenno-borcam-s-telegram-privatnost-nuzhna-bolshe-vsego-poetomu-nikto-ot-nego-ne-otkazhetsya-242199.html" }, "headline": "Именно борцам с Telegram приватность нужна больше только. Поэтому никто от него не откажется", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2421/99_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-19T13:09:12+02:00", "dateModified": "2018-04-19T13:29:18+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Российские чиновники и депутаты не перестанут пользоваться мессенджером Telegram, считает оппозиционный политик Дмитрий Гудков." , "keywords": "Россия, ФСБ, Дмитрий Гудков, Telegram" } Дмитрий Гудков Российский оппозиционный политик, прежний депутат Госдумы РФ. все материалы автора → Именно борцам с Telegram приватность нужна больше только. Поэтому никто от него не откажется Сегодня 13.09 | комментариев: Чиновники и депутаты не собираются отказываться от Telegram, пишет РБК. Кто-то стыдливо прячет глаза: я только проверить, как там блокировки. Кто-то в открытую объясняет, что никто не запрещал общаться в мессенджере. Правда, ни один из думцев или членов правительства стыдливо не вспоминает, что блокировка идет по закону Яровой – а кто же его, интересно, принимал, так трудно припомнить…Но главное: именно им – борцам с Telegram – приватность и нужна больше всего. Это обычные люди, кидающие друг другу веселые стикеры и договаривающиеся о том, что купить на ужин, ФСБ не интересны (пока, во всяком случае). А вот чем выше – тем увлекательнее. Вплоть до самого Улюкаева.Поэтому никто от Telegram не откажется. Будут как миленькие там сидеть, разговаривать в секретных чатах – а параллельно принимать все новые запретительные законы. Не для себя, чай.Нет, это не значит, что они за нас. И не гарантирует, что в какой-нибудь критический момент они развернутся и станут "с народом". Просто мораль как была, так и осталась двойной. Для себя – и для других.Им – лечение и учеба за границей. Гражданам – оптимизация и распределение. Им – гарантированная увесистая пенсия. Гражданам – "пошла на Крым". Ну, и так далее, две дороги – две судьбы.А Telegram тут – просто лакмусовая бумажка. Источник: Дмитрий Гудков / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



Теги: дмитрий гудков