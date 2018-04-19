В РФ сокращаются ресурсы, которые можно распределять, следовательно усилится борьба за их остатки.

Россия вступает в период «смуты», который будет сопровождаться периодическими беспорядками и междоусобицами элит, однако также он будет опасен для окружающего мира, поскольку путинскому режиму для сохранения власти необходим внешний враг, информирует svodka.net.

Об этом «Апострофу» в интервью рассказал Джеймс Шерр, британский знаток по вопросам Украины и России.

Он утверждает, что в РФ сокращаются ресурсы, которые можно распределять, следовательно усилится борьба за их остатки. Настоящее восстание населения маловероятно, однако бунты возможны.

«Это скорее массовые беспорядки – выступления то тут, то там, они не обязательно должны быть связаны между собой. И также то, что уже началось и происходит все чаще, – рост междоусобиц, внутренних противоречий между элитами. Их борьба становится все более угрожающей с сокращением ресурсов. Соответственно, управлять этой системой становится все сложнее. И, на мой взгляд, это означает, что можем находиться в начале длительного периода в России под названием «смута», – говорит Шерр.

По его мнению этот период опасен не только для самой России, но и для окружающего мира, поскольку ослабевшему режиму еще больше чем раньше необходим будет внешний враг, и в компромиссах президент Владимир Путин будет незаинтересован.

«Ему необходимо, чтобы Запад был врагом… Я утверждаю, что пока будут существовать этот кейс, этот президент, люди вокруг него никак не будут заинтересованы в настоящем компромиссе ни с Украиной, ни с Европейским союзом, НАТО или Соединенными Штатами», – отмечает эксперт.

Враг и конфликты нужны Путину чтобы сплотить население вокруг себя, «и также, чтобы ужесточать наказание за разочарование, чтобы кристаллизовать контроль, чтобы обуздать внутреннюю конкуренцию в России. Внешняя среда все больше становится ресурсом для использования во внутренней борьбе».

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