Экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин заявил, что прежний президент Украины Виктор Янукович рассказал ему о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изучить возможности развертывания полицейский либо миротворческой миссии. Ильин рассказал об обращении Януковича к Путину Фото: ЕРА Заседание транслируют в YouTube-канале Генпрокуратуры Украины. Ильина допрашивают в режиме видеоконференции, поскольку он находится в аннексированном Крыму.В обращении Янукович просил провести консультации о введении в Украину "миротворческой миссии"."О том, что такое обращение готовится я узнал от Януковича. 1 марта он мне звонил лично в первой половине дня. Говорил, что ситуация на юго-востоке Украины тоже начинает выходить из-под контроля, население выражает недовольство действиями тех, кто захватил власть после Майдана", – рассказал Ильин.Он уточнил, что в тот момент находился на лечении, а Янукович звонил ему на мобильный."Проинформировал меня о том, что идет подготовка, что он собирается обратиться к Путину с просьбой немедленно начать консультации, изучить возможности развертывания полицейский либо миротворческой миссии", – отметил Ильин.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).18 января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и Совет федерации РФ не получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент РФ Владимир Путин.На заседании в Оболонском райсуде 17 января 2018 года адвокаты Януковича обвинили Министерство иностранных дел Украины в подлоге документов. По мнению адвоката Виталия Сердюка, документ с подписью Януковича появился "в результате служебного подлога сотрудников МИД".Экс-советник постоянного представителя Украины при ООН Дмитрий Кушнерук 24 января заявлял, что официальным документом, зарегистрированным в ООН, является письмо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину с подписью бывшего главы Украинского государства.Во время пресс-конференции Януковича 2 марта был опубликован текст его обращения к Путину от 1 марта 2014 года. Сам скорый экс-президент заявил, что обращался к Путину с просьбой провести консультации в соответствии с Договором о дружбе между Россией и Украиной и рассмотреть на них вопрос введения в Украину полицейской миротворческой миссии. Суд приобщил копию документа к делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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