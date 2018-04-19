|
Ильин сказал, что узнал об обращении Януковича к Путину 1 марта 2014 года от самого экс-президента
|
19.04.2018 12:50
|
Экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин заявил, что прежний президент
Украины Виктор Янукович рассказал ему о намерении обратиться к
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изучить возможности
развертывания полицейский либо миротворческой миссии. Ильин
рассказал об обращении Януковича к Путину Фото: ЕРА
Заседание транслируют в YouTube-канале Генпрокуратуры
Украины. Ильина допрашивают в режиме видеоконференции,
поскольку он находится в аннексированном Крыму.В обращении Янукович
просил провести консультации о введении в Украину "миротворческой
миссии"."О том, что такое обращение готовится я узнал от Януковича.
1 марта он мне звонил лично в первой половине дня. Говорил, что
ситуация на юго-востоке Украины тоже начинает выходить из-под
контроля, население выражает недовольство действиями тех, кто
захватил власть после Майдана", – рассказал Ильин.Он уточнил, что в
тот момент находился на лечении, а Янукович звонил ему на
мобильный."Проинформировал меня о том, что идет подготовка, что он
собирается обратиться к Путину с просьбой немедленно начать
консультации, изучить возможности развертывания полицейский
либо миротворческой миссии", – отметил Ильин.В Оболонском суде
Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).18
января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что
Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии
заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска
РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от
Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и
Совет федерации РФ не получали письма от Януковича с
просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о
существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также
упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент
РФ Владимир Путин.На заседании в Оболонском райсуде 17 января 2018
года адвокаты Януковича обвинили Министерство иностранных дел
Украины в подлоге документов. По мнению адвоката Виталия
Сердюка, документ с подписью Януковича появился "в результате
служебного подлога сотрудников МИД".Экс-советник постоянного
представителя Украины при ООН Дмитрий Кушнерук 24 января заявлял,
что официальным документом, зарегистрированным в ООН, является
письмо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину с
подписью бывшего главы Украинского государства.Во время
пресс-конференции Януковича 2 марта был опубликован текст его
обращения к Путину от 1 марта 2014 года. Сам скорый
экс-президент заявил, что обращался к Путину с просьбой
провести консультации в соответствии с Договором о дружбе
между Россией и Украиной и рассмотреть на них вопрос введения в
Украину полицейской миротворческой миссии. Суд приобщил копию
документа к делу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира