В понедельник, 16 апреля Консультативная задача Европейского
Союза начала программу тренингов по добродетели для Службы
безопасности Украины, передает со ссылкой на пресс-службу КМЕС.
До марта следующего года тренинги посетят более 200 сотрудников
СБУ в семи областях Украины: Львовской, Харьковской, Одесской,
Винницкой, Полтавской, Закарпатской и Киевской. Кроме международных
экспертов, участие в программе в качестве тренеров принимают
специалисты Национальной академии СБУ и представители гражданского
общества.
Целью учений является реализация концепции добродетели как
основополагающей для Службы безопасности Украины. Программа
фокусируется на механизмах, применяемых спецслужбы в странах ЕС для
предотвращения и борьбы с коррупцией в ведомствах и другими
проявлениями неэтичного поведения.
Участники тренинга рассмотрели практики по управлению персоналом, а
также вопросы надлежащего управления и управления публичными
финансами. Кроме этого, международные эксперты поделились опытом по
надзору за оперативной деятельностью спецслужб в странах ЕС.
Консультативная задача ЕС предоставляет стратегические советы и
делится опытом ради главной задачи СБУ - обеспечения безопасности
граждан, а также заявленного Украиной стремление стать надежным
партнером для спецслужб стран ЕС и НАТО.
Как сообщал НАТО ожидает определенных шагов от Украины в
законодательном поле, а именно принятие закона о национальной
безопасности, который, в свою очередь, предусматривает реформу
Службы безопасности Украины.
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