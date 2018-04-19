Известную американскую певицу Пинк признали самой красивой года по версии издания People, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что на обложке нового номера журнала разместили ее фото с двумя детьми, сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. ее фото подписали так: "Она может быть лауреатом "Грэмми" и поп-звездой, но героиня нашего "красивого выпуска" признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не спешить".

"Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота - она в том, какой вы ее видите для себя", - утвеждает певицаПинк.



Как сообщал svodka.net ранее, легендарная американская певица Мадонна была удостоена титула "Женщины года" по версии журнала Billboard за весомый вклад в музыкальную индустрию. В своей речи на церемонии поп-звезда вспомнила о музыкальных идолах, которые ушли из жизни за последние десять лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира