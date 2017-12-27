"Охота на воров". Опубликован трейлер фильма с Батлером. Видео
27.12.2017 12:49
Вышел трейлер картины "Охота на воров" режиссера Кристиана
Гьюдгэста. По сюжету руководитель элитного полицейского
подразделения Лос-Анджелеса узнает о плане знаменитого преступника
ограбить Федеральный резервный банк США. Полицейский намерен
предотвратить ограбление. Роли исполнили Джерард Батлер, Кертис
Джексон Леви, Пабло Шрайбер. | Фильм выйдет в январе 2018
года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube Премьера фильма
состоится 19 января 2018 года. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube