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"Охота на воров". Опубликован трейлер фильма с Батлером. Видео
27.12.2017 12:49
Вышел трейлер картины "Охота на воров" режиссера Кристиана Гьюдгэста. По сюжету руководитель элитного полицейского подразделения Лос-Анджелеса узнает о плане знаменитого преступника ограбить Федеральный резервный банк США. Полицейский намерен предотвратить ограбление. Роли исполнили Джерард Батлер, Кертис Джексон Леви, Пабло Шрайбер.   | Фильм выйдет в январе 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube Премьера фильма состоится 19 января 2018 года. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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