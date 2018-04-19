В сети показали злое, но тем не менее, показательное фото, которое красочно описывает всю суть так называемых ДНР-ЛНР.

Соответствующий снимок опубликовал пользователь под ником Fashik Donetskiy в , передает

На фото изображен уличный туалет, где вместо опознавательных знаков гендерной принадлежности изображены надписи - ЛНР и ДНР. А посередине следующий текст: "Заглянь вдюрку узнаєш істину Новоросії".

"Нужник времени" - перемещение в пространстве и времени, окунитесь в прекрасное далеко, конденсатор потока унесет вас в 55 год прошлого века, где президентом будет продавец кур, не забудьте посетить стартовую площадку "лифт", отправившую первого космонавта днр в космос", "*овноросция", - комментируют фото пользователи.

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