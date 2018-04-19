Банк намерен предоставить компании кредит для покупки вагонов

"Мы надеемся, что в ближайшее время подпишем еще одну сделку по покупке вагонов", - сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров, информирует Интерфакс-Украина.

При этом, Петров не уточнила деталей планируемого договора.

Она отметила, что ежегодный общий объем кредитования инфраструктурной сферы Украины со стороны ЕБРР составляет до € 300 млн.

" Мы рассчитываем, что € 150-300 млн, которые мы обычно делаем (кредитуем - ред.) В год в транспорте, мы сделаем и в этом году", - подчеркнула Петров.

Отметим, что Укрзализныця в этом году намерена приобрести около 9 тыс. Новых вагонов, из которых 5,2 тыс. - в сторонних производителей. С 5,2 тыс. Полувагонов - 3,4 тыс. Будут закуплены за счет планируемого кредита ЕБРР.

Напомним, что в 2017 году Укрзализныця договорилась с ЕБРР о € 150 млн кредита на электрификацию железнодорожной линии Долинская-Николаев-Колосовка на юге Украины.

Укрзализныця является монополистом в железнодорожной отрасли. В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.