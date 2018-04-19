|На Харьковщине повалили постамент с гербом Украины
|19.04.2018 12:57
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Постамент свалили с помощью ковша желтого трактора около 23:30. Инцидент снимал человек на автомобиле Nissan Qashqai. Злоумышленника-тракториста задержали.
svodka.net/
В городе Дергачи Харьковской области повредили постамент с гербом Украины и флагштоком. Об этом в четверг, 19 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава общественного совета Дергачевского райгосадминистрации Александр Анчишкин. , информирует svodka.net.
Отмечается, что постамент был установлен в центре города на месте, где раньше стоял памятник Ленину.
По словам Анчишкина, постамент повалила группа неизвестных около 23:30.
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Из комментария свидетеля стало известно, что тумбу свалили ковшом желтого трактора. Все это снималось человеком с черной машины Nissan Qashqai.
После акта вандализма неизвестные уехали в сторону гимназии №3.
По данным СМИ, сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника-тракториста, который пытался скрыться с места преступления. Его доставили в отдел полиции.