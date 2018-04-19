Постамент свалили с помощью ковша желтого трактора около 23:30. Инцидент снимал человек на автомобиле Nissan Qashqai. Злоумышленника-трак­то­ри­ста задержали.

svodka.net/

В городе Дергачи Харьковской области повредили постамент с гербом Украины и флагштоком. Об этом в четверг, 19 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава общественного совета Дергачевского райгосадминистрации Александр Анчишкин. , информирует svodka.net.

Отмечается, что постамент был установлен в центре города на месте, где раньше стоял памятник Ленину.

По словам Анчишкина, постамент повалила группа неизвестных около 23:30.

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Из комментария свидетеля стало известно, что тумбу свалили ковшом желтого трактора. Все это снималось человеком с черной машины Nissan Qashqai.

После акта вандализма неизвестные уехали в сторону гимназии №3.

По данным СМИ, сотрудники вне­ве­дом­ствен­ной охра­ны за­дер­жа­ли злоумышленника-трак­то­ри­ста, ко­то­рый пы­тал­ся скрыть­ся с места пре­ступ­ле­ния. Его доставили в отдел полиции.

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