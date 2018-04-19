|Тимошенко: оценка ГТС в 10 млрд евро - сознательное обесценивание стратегического ресурса Украины
|19.04.2018 12:58
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По самым скромным подсчетам, стоимость построения украинской газотранспортной системы как минимум составляет 300 млрд евро. Об этом заявила руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает со ссылкой на пресс-службу партии.
"И это, собственно, только цена самой системы. Я уже не говорю о том, что ГТС для национальной безопасности государства - это как несущие стены, которые нельзя двинуться, потому что "поплывет" все здание. Поэтому оценку "Ernst & Young" нашей ГТС в примерно 10 млрд евро я воспринимаю только как сознательное и опасное обесценивание стратегического ресурса Украины. Это "демпингование" Украины как государства", - отметила Ю.Тимошенко.
По ее словам, публикация заниженной в 30 раз стоимости ГТС является промывкой сознания перед обесцененной продажей системы.
"Хотелось бы посмотреть, как "Ernst&Young" построят аналогичную украинской ГТС систему за 10 млрд евро... Если им это удастся, Украина должна выдать им приз за лучший фокус. А пока это - наперстки. Я считаю, что публикация заниженной в 30 (!) раз стоимости газотранспортной системы - это промывание сознания украинского общества перед "черной", обесцененной продажей ГТС", - заявила она.
Лидер "Батькивщины" отметила, что партия берет под контроль действия власти по украинской ГТС.
"Похоже, кое-кто собирается сделать из Украины некоего "черного донора". Есть такие позорные случаи, когда в странах третьего мира человек продает свою почку, чтобы поступить в институт или прокормить семью. Попытка сдачи украинской ГТС - это трагическая торговля жизненно необходимыми органами нашего государства. Мы берем под постоянный, постоянный контроль все, что эти торгаши у власти будут делать с украинской ГТС. Шаг вправо или шаг влево будут сигналом к объявление государственной измены", - подчеркнула Ю.Тимошенко.
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