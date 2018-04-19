18 апреля быстрый внефракционный нардеп Александр Онищенко опубликовал запись разговора якобы с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Герасимов: Именно часть Блока Петра Порошенко инициировала группы и круглые столы, которые касаются фейков Фото: solydarnist.org "Пресс-служба Администрации Президента в ответ на вопрос "Цензор.НЕТ", будут ли комментарии по поводу публикации аудиозаписи беглого олигарха Александра Онищенко, дала ответ: "Фейки не комментируем", – написал он. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2137129079660710 Также ответил журналистам в кулуарах Верховной Рады и глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов"Именно часть Блока Петра Порошенко инициировала группы и круглые столы, которые касаются фейков, а фейки мы не комментируем", – заявил он. 18 апреля скорый внефракционный нардеп Александр Онищенко опубликовал запись разговора якобы с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.Нардеп добавил, что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами. В конце 2014 года выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.1 февраля 2018 года СМИ написали, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова уехал за границу. В тот же день Холодницкий сообщил, что в августе 2017 года дело о выдаче лицензий закрыли.В НАБУ проинформировали, что детективы расследуют еще одно дело, в котором фигурирует Злочевский.В своей книге Онищенко написал, что Злочевский поставляет бесплатный газ на стекольный завод народного депутата от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки порошенко года украины что онищенко Теги: политика