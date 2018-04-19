Большинство офицеров являются участниками АТО и имеют государственные награды.

Офицеры ВМС Украины, которые в срочном порядке покинули оккупированный Крым по распоряжению в 2014 году, обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой решить квартирный вопрос, информирует svodka.net.

Письмо подписали 35 человек – большинство из них старшие офицеры, передает «Думская».

В противном случае военные намекнули на возможность возвращения в Крым.

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями безотлагательно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы. Квартиры наших военных действительно захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты», — говорится в обращении.

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При этом офицеры сообщили, что большинство из них являются участниками АТО и имеют государственные награды.

«Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих, и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса, что подвергает опасности как жизни военных, так и жизни наших семей», — говорится в обращении.

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