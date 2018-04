Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин задекларировал дом под Борисполем.→ ДЕНЬГИ, ПОЛИТИКА Кличко задекларировал более 5 млн грн дохода, девять велосипедов и мотоцикл 2 апреля, 2018 18.31 |комментариев: coreola.addurl('articles[239559]', '239559'); //coreola.addurl('totalcomments[239559]', '239559'); В электронной декларации мэра Киева Виталия Кличко указано, что его годовая зарплата составила 186,7 тыс. грн. → ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ Холодницкий задекларировал более 2 млн грн зарплаты 2 апреля, 2018 17.11 |комментариев: coreola.addurl('articles[239549]', '239549'); //coreola.addurl('totalcomments[239549]', '239549'); Согласно декларации главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, он хранит 362 225 грн и €2033 в банке "Райффайзен Банк Аваль". → ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ Ляшко задекларировал за 2017 год больше 20 млн грн доходов 1 апреля, 2018 14.55 |комментариев: coreola.addurl('articles[239380]', '239380'); //coreola.addurl('totalcomments[239380]', '239380'); Лидер Радикальной партии Олег Ляшко указал в декларации за 2017 год, что получил 15,911 млн грн дохода от отчуждения недвижимости. → ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ Юрий Луценко задекларировал 1,3 млн грн зарплаты, Ирина Луценко – более 3,5 млн грн доходов 1 апреля, 2018 11.34 |комментариев: coreola.addurl('articles[239363]', '239363'); //coreola.addurl('totalcomments[239363]', '239363'); Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко задекларировала автомобиль Mercedes-Benz, который приобрела в 2017 году. Генпрокурор Юрий Луценко указал, что пользуется служебным авто Toyota Camry. → ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ До двух лет тюрьмы за получение продуктов и фотографирование бюллетеня. Как Кабмин предлагает ужесточить избирательное законодательство G Денис КОНДАК Грищенко: Лавров мне сказал: "Ох и злой же ты, Костя!" G Дмитрий ГОРДОН Никонов: Министр в Украине должен получать минимум 500 тысяч гривен, народный депутат – 250 тысяч G Алеся БАЦМАН КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '242202'; comments.start(); Новости

13:47 Жена Гройсмана купила авто, Аваков получил авторские права на книгу. Проект Bihus.Info показал изменения в декларациях министров. Инфографика

13:40 Ильин сказал, что узнал об обращении Януковича к Путину 1 марта 2014 года от самого экс-президента

13:33 "Фейки не комментируем". У Порошенко отреагировали на запись Онищенко

13:17 На платформе станции "Дарница" в Киеве пассажирка электрички родила ребенка

13:09 Гудков: Именно борцам с Telegram приватность нужна больше только. Поэтому никто от него не откажется

13:06 Драка Мельничука и Линько: прокуратура открыла уголовное производство

12:59 "Готов делить прибыль 50/50". Онищенко обнародовал запись разговора якобы с Порошенко о закрытии уголовных дел в отношении Злочевского. Аудио

Добкина допросили по делу Януковича, в Минске прошел очередной раунд переговоров, остановлена Донецкая фильтровальная станция. Главное за день
23:00

Грищенко: Мой отец работал в Министерстве иностранных дел УССР и был свидетелем выступления Хрущева, когда он туфлей стучал
19:25

Грищенко: Объявление войны России было бы самоубийством
18:23

Пономарев: Если опыт блокировки Telegram для властей РФ окажется успешным, они могут проделать то же самое и с Facebook
17:30

Шлосберг: Роскомнадзор в ярости. Блокируются миллионы IP – люди утратили доступ к банковским и торговым сервисам. Все валится, а Telegram стоит
14:44

До двух лет тюрьмы за получение продуктов и фотографирование бюллетеня. Как Кабмин предлагает ужесточить избирательное законодательство
13:30

Грищенко: Лавров мне сказал: "Ох и злой же ты, Костя!"
13:20

