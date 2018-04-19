|Власенко заявил, что американскую визу Ляшко аннулировали
|19.04.2018 13:09
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Соединенные Штаты Америки отобрали визу у лидера парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко. Об этом рассказал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.
По словам парламентария, у Ляшко забрали американскую визу из-за того, что он имеет коррупционные связи с бизнесменом Ринатом Ахметовым.
"Олега Ляшко лишили американской визы за коррупционные связи с Ахметовым", - подчеркнул народный избранник.
Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины, прежний командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE подрался с Дмитрием Линько.
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