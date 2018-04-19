Соединенные Штаты Америки отобрали визу у лидера парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко. Об этом рассказал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE .

По словам парламентария, у Ляшко забрали американскую визу из-за того, что он имеет коррупционные связи с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"Олега Ляшко лишили американской визы за коррупционные связи с Ахметовым", - подчеркнул народный избранник.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины, прежний командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE подрался с Дмитрием Линько .

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