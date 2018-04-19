|Как вывести коричневые пятна на лице: всего лишь два простых компонента
|19.04.2018 13:09
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Пигментные пятна или коричневые пятна на коже, представляют определенную проблему для здоровья, пишет со ссылкой на .
Чаще только эти пятна появляются на лице, руках, плечах, ногах, на протяжении многих лет и их число постоянно растет.
Ниже мы представляем вам очень простой, но эффективный натуральный продукт, который поможет вам избавиться от этих пятен и ваша кожа будет выглядеть лучше и моложе.
Вам нужно только два компонента, которые вы должны смешать и применять к пораженной области. Это свежий лук и уксус.
Сок свежего лука уже давно используется для лечения рубцов и других кожных проблем, поскольку он содержит антиоксиданты, которые защищают кожу.
Уксус или яблочный уксус сам по себе имеет гидро-кислоту, которая устраняет мертвые клетки кожи и в сочетании с луком может творить чудеса для вашей кожи.
Вот как подготовить его:
Возьмите свежий лук и нарежьте его кубиками, а затем взбейте его в блендере и хорошо перемешайте. Затем добавьте уксус, хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Первые эффекты будут заметны только после семи дней, но продолжайте, пока вы полностью не избавитесь от пигментных пятен.