|ГПУ отправила Лавриновича под суд по делу о конституционном перевороте 2010
|19.04.2018 13:10
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прежний министр юстиции обвиняют по статье 109 Уголовного кодексаУправление специальных расследований Генеральной прокуратуры передало в суд обвинительный акт против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича. Он обвиняется по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса - захват государственной власти.
Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставила президенту больше полномочий, - сообщила пресс-службаГПУ.
По версии следствия, Лавринович в период июля-октября 2010 совершил действия, направленные на захват государственной власти Виктором Януковичем, в том числе путем принятия мер по изменению Конституции Украины, что привело к расширению полномочий президента Украины незаконным способом.
Соучастников преступления - бывшего президента Виктора Януковича и бывшего заместителя министра - объявлен в розыск.
Как известно, Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавринович а и отменил решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.
Напомним, Лавриновича арестовали на два месяца 15 сентября.
Генпрокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу о подозрении в захвате государственной власти . Дело касается изменения Конституции в 2010 году.
В частности, их обвиняют в совершении вместе с другими лицами захват государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти - Верховной Рады, изменения Конституции Украины путем внесения в государственный список нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и на его официальной публикации.
По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал дозволение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такую же подозрение выдвинули и экс-президенту Януковичу.
7 сентября Лавриновичу вручили подозрение.