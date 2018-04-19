прежний министр юстиции обвиняют по статье 109 Уголовного кодекса

Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставила президенту больше полномочий, - сообщила пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, Лавринович в период июля-октября 2010 совершил действия, направленные на захват государственной власти Виктором Януковичем, в том числе путем принятия мер по изменению Конституции Украины, что привело к расширению полномочий президента Украины незаконным способом.

Соучастников преступления - бывшего президента Виктора Януковича и бывшего заместителя министра - объявлен в розыск.

Как известно, Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавринович а и отменил решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Напомним, Лавриновича арестовали на два месяца 15 сентября.

Генпрокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу о подозрении в захвате государственной власти . Дело касается изменения Конституции в 2010 году.

В частности, их обвиняют в совершении вместе с другими лицами захват государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти - Верховной Рады, изменения Конституции Украины путем внесения в государственный список нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и на его официальной публикации.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал дозволение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такую же подозрение выдвинули и экс-президенту Януковичу.