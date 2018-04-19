В социальных сетях пишут о том, что ранения мирные жители получили на стороне, неподконтрольной Украине

Фейковое «представительство ДНР в СЦКК» заявило, что сегодня около КПВВ «Марьинка» на подконтрольной Украине территории ранены трое мирных жителей. Об этом говорится в сообщении «представительства», информирует svodka.net.

Утверждается, что «сегодня близко КПВВ «Марьинка» произошла перестрелка между военнослужащими ВСУ и националистическими батальонами. Под огнем из стрелкового оружия оказались мирные жители, которые в этот момент осуществляли посадку в маршрутное такси в районе украинского нулевого блокпоста».

В результате обстрела, по словам террористов «ДНР», ранения получили трое мирных жителей:

— Каменева Светлана Васильевна, жительница н.п. Горловка;

— Кравченко Галина Александровна, жительница н.п. Макеевка;

— Алиев Рамиз Мамед-Оглы, житель н.п. Старобешево

Пострадавшие доставлены в больницу.

Читайте: Ситуация вокруг закрытия ДФС инсценирована боевиками перед встречей в Минске, - штаб АТО

Почему, если обстрел произошел на подконтрольной Украине территории, раненых доставили в медучреждения в зоне оккупации, в сообщении не уточняется.

Между тем, в социальных сетях пишут о том, что ранения мирные жители получили на стороне, неподконтрольной Украине. Якобы пострадавшие пересекали линию соприкосновения через КПП «Александровка» на западной окраине Донецка.

Позже боевики «ДНР» отказались от версии «перестрелки между военнослужащими ВСУ и националистическими батальонами» и традиционно обвинили в ранении мирных граждан украинских снайперов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира