В Администрации Президента Украины заявили изданию «Цензор.НЕТ», что не будут комментировать публикации аудиозаписей внефракционным народным депутатом Александром Онищенко.

Об этом 19 апреля в Facebook главный редактор издания Юрий Бутусов.

«Пресс-служба администрации президента в ответ на вопрос «Цензор.Нет» будут ли комментарии по поводу публикации аудиозаписи беглого олигарха Александра Онищенко дала ответ: «Фейки не коментуємо»», – написал он.

Также ответил журналистам в кулуарах Верховной Рады и глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.

«Именно часть Блока Петра Порошенко инициировала группы и круглые столы, которые касаются фейков, а фейки ми не комментируем», – заявил он.

Напомним, 18 апреля быстрый внефракционный нардеп Александр Онищенко опубликовал запись разговора якобы с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

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