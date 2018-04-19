В четверг, 19 апреля, американская компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она успешно села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час.

По данным источника, запуск был запланирован на 17 апреля, но его перенесли, чтобы провести дополнительный анализ системы управления движением и навигацией.

Кроме этого, в задачу аппарата TESS входит исследование 200 тысяч звезд с целью поиска возле них планет, в том числе, земного типа. Двигаясь по высокоэллиптической орбите, он будет "сканировать" космос около двух лет и передавать информацию раз в 13 дней во время максимального приближения к Земле. Он будет фиксировать периодические затемнения перед звездами, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других объектов.

В NASA подчеркнули, что площадь покрытия телескопа у TESS в 35 раз больше, чем у "Кеплера".

На данный момент специалистам известно об 11 планетах земного типа, расположенных на расстоянии не более 50 световых лет от Земли. Ближайшей пригодной для жизни планетой считается планета Росс 128 b в созвездии Девы, которая находится в 11 световых годах от Солнца.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представили видео, на котором запечатлена активность магнитного поля Солнца .

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