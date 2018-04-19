|Экспорт Украины в 2018 году вырос на почти 18%
|19.04.2018 13:18
|
За первые 2 месяца 2018 украинские товаропроизводители экспортировали товаров на 7400000000 долларовЗа январь-февраль 2018 Украина экспортировала на 17,9% больше, чем за подобный период 2017 года.
Фото: holos.uz
Всего за первые 2 месяца 2018 украинские товаропроизводители экспортировали товаров на 7400000000 долларов, что на 1100000000 долларов больше, чем за подобный период 2017 года, - сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Наибольшее оживление экспорта наблюдается в торговле с ЕС, Сингапуром, Беларусью и Турцией.
Кроме этого, согласно сообщению Минэкономразвития, только вырос экспорт продуктов металлургии. В общем, металлургические предприятия экспортировали приблизительно на 450 000 000 долларов больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что экспорт украинской аграрной продукции в ЕС вырос почти на 30%, а по состоянию на апрель 2018 Украина уже исчерпала 6 квот на беспошлинный ввоз агропродукции в ЕС.
Напомним, доля рынка стран Европейского Союза в общем экспорте Украины по итогам 2017 составила 40,5% , доля в импорте - 41,9%.