За первые 2 месяца 2018 украинские товаропроизводители экспортировали товаров на 7400000000 долларов

Всего за первые 2 месяца 2018 украинские товаропроизводители экспортировали товаров на 7400000000 долларов, что на 1100000000 долларов больше, чем за подобный период 2017 года, - сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Наибольшее оживление экспорта наблюдается в торговле с ЕС, Сингапуром, Беларусью и Турцией.

Кроме этого, согласно сообщению Минэкономразвития, только вырос экспорт продуктов металлургии. В общем, металлургические предприятия экспортировали приблизительно на 450 000 000 долларов больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что экспорт украинской аграрной продукции в ЕС вырос почти на 30%, а по состоянию на апрель 2018 Украина уже исчерпала 6 квот на беспошлинный ввоз агропродукции в ЕС.