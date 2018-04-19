В среду, 18 апреля в 19:30 в центральном офисе политической партии «Левая» («Ди Линке») в Берлине состоялась дискуссия по вопросам европейской политики в отношении Украины.

В частности были обсуждены вопросы национальной и языковой политики в современной Украине. Также обсуждался целый комплекс острых вопросов взаимоотношений в Восточной Европе, передает vedomosti-ua.

Поводом для дискуссии стала как и общая политическая ситуация в Восточной Европе, так и в особенности и презентованная берлинским экспертом Миланом Маркесом 7 апреля работа «Насильственная украинизация румынского и венгерского меньшинств в УССР в 1940-1950-х годах», в которой рассказывается об исторических предпосылках нынешней языковой политики Киева в отношении национальных меньшинств (прежде только, венгром и румын).

В дискуссии приняли участие ряд политиков и общественных деятелей ФРГ и Восточной Европы. В частности, депутат Бундестага, заместитель руководителя фракции партии «Левая», члена ПАСЕ – Андрей Хунко. Также выступали: Вильгельм Лангталер, один из идеологов европейских евроскептиков, известный политик и историк из Австрии; представитель Фонда Розы Люксембург – Юдит Дельхайм; исследователь Мальте Данилюк; представитель венгерской общины Германии – Макс Сабо и ряд других общественных деятелей.

Модератором дискуссии выступила историк и журналист, сотрудник аппарата Бундестага Франциска Линднер.

На круглом столе был затронут целый ряд острополитических тем, связанных с восточноевропейской проблематикой. Участники обсудили сложную внутриполитическую ситуацию в Украине, буксующий мирный процесс на Донбассе, проблемы с соблюдением прав человека в стране, а также и все перспективы сближения Украины с ЕС, которые, по мнению участников, становятся всё более призрачными.

Андрей Хунко, депутат Бундестага: «После государственного переворота в Украине установилась власть, которая не уважает ни права человека, ни законы логики. Нам необходима нормализация отношений с Россией и мирное урегулирование в Украине, с учетом национальных и социальных прав всех меньшинств и социальных групп, представленных в стране». Депутат также отметил недопустимость ущемлений прав языковых и национальных меньшинств, осудив факты дискриминации, приведенные Миланом Маркесом.

Вилли Лагталер сказал:

«Процесс интеграции Украины в ЕС явно провален. Нужна полная перезагрузка отношений в треугольнике Украина-Россия-ЕС»

Франциска Линднер отметила необходимость учета интересов России в восточноевропейском регионе.

Представитель венгерской общины Берлина Макс Сабо заявил о необходимости организации поездки в Украину для изучения ситуации с правами венгров.

Руководитель организации «Берлин против войны» Генрих Бюхер обратился к руководству партии «Левая» с требованием более четкой позиции по вопросу отношения к украинской власти и соблюдения прав меньшинств на Украине, а также по отношению к России. Он выразил надежду, что немецкие парламентарии займут более жесткую позицию по отношению к украинскому правительству.

Журналист из Вашингтона Альберт Леже высказался о необходимости освещения положения меньшинств на Украине.

Представили издательства «Элефант пресс» выразили надежду на скорейшее урегулирование вопросов национальных и языковых меньшинств на Украине.

Также остро выступил Карстен Шульц — депутат районного собрания Шонефельда, он отметил необходимость изменения курса немецкого правительства в отношении Украины, необходимость прекращения поддержки киевских властей.

Собравшиеся пообещали и в дальнейшем следить за развитием событий в Украине и не оставлять без внимания тревожные вести, которые исходят из нашего государства.

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