|Немецким депутатам не даёт покоя европейское будущее Украины
|19.04.2018 13:19
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В среду, 18 апреля в 19:30 в центральном офисе политической партии «Левая» («Ди Линке») в Берлине состоялась дискуссия по вопросам европейской политики в отношении Украины.
В частности были обсуждены вопросы национальной и языковой политики в современной Украине. Также обсуждался целый комплекс острых вопросов взаимоотношений в Восточной Европе, передает vedomosti-ua.
Поводом для дискуссии стала как и общая политическая ситуация в Восточной Европе, так и в особенности и презентованная берлинским экспертом Миланом Маркесом 7 апреля работа «Насильственная украинизация румынского и венгерского меньшинств в УССР в 1940-1950-х годах», в которой рассказывается об исторических предпосылках нынешней языковой политики Киева в отношении национальных меньшинств (прежде только, венгром и румын).
В дискуссии приняли участие ряд политиков и общественных деятелей ФРГ и Восточной Европы. В частности, депутат Бундестага, заместитель руководителя фракции партии «Левая», члена ПАСЕ – Андрей Хунко. Также выступали: Вильгельм Лангталер, один из идеологов европейских евроскептиков, известный политик и историк из Австрии; представитель Фонда Розы Люксембург – Юдит Дельхайм; исследователь Мальте Данилюк; представитель венгерской общины Германии – Макс Сабо и ряд других общественных деятелей.
Модератором дискуссии выступила историк и журналист, сотрудник аппарата Бундестага Франциска Линднер.
На круглом столе был затронут целый ряд острополитических тем,
связанных с восточноевропейской проблематикой. Участники обсудили
сложную внутриполитическую ситуацию в Украине, буксующий мирный
процесс на Донбассе, проблемы с соблюдением прав человека в стране,
а также и все перспективы сближения Украины с ЕС, которые, по
мнению участников, становятся всё более призрачными.
Вилли Лагталер сказал:
Представитель венгерской общины Берлина Макс Сабо заявил о необходимости организации поездки в Украину для изучения ситуации с правами венгров.
Руководитель организации «Берлин против войны» Генрих Бюхер
обратился к руководству партии «Левая» с требованием более четкой
позиции по вопросу отношения к украинской власти и соблюдения прав
меньшинств на Украине, а также по отношению к России. Он выразил
надежду, что немецкие парламентарии займут более жесткую позицию по
отношению к украинскому правительству.
Также остро выступил Карстен Шульц — депутат районного собрания Шонефельда, он отметил необходимость изменения курса немецкого правительства в отношении Украины, необходимость прекращения поддержки киевских властей.
Собравшиеся пообещали и в дальнейшем следить за развитием событий в Украине и не оставлять без внимания тревожные вести, которые исходят из нашего государства.