Начальника штаба военно-морских сил ВС Украины Романа Гладкого уволили с должности из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает

“В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины было принято решение об увольнении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого”, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что причины увольнения напрямую связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей.

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