Дефицит повлечет за собой новую волну обвалов российских финансово-кредитных учреждений.

Давно мы не говорили о банковском кризисе в стране процветающей экономики, а повод тому есть. Дело в том, что за первый квартал 2018 года запасы свободной валютной массы у российских банков составили лишь $3,9 млрд, в то время как за подобный период 2017 этот показатель превышал $20 млрд, информирует svodka.net.

Таким образом, то, о чем говорилось весь прошлый год и о чем я регулярно писал, уже на подходе – недостаток валютной ликвидности, который повлечет за собой новую волну обвалов российских финансово-кредитных учреждений.

Конечно, в данном контексте можно вспомнить неистовое усердие Центробанка РФ в закупке иностранной валюты и маниакальных планах увеличить золотовалютные резервы. Сложно оценить КПД от этого действа, ведь, во-первых, ЦБ своими беспрецедентными скупками лишает рынок той свободной валютной массы, которую могли бы для своих нужд скупать остальные банки, а во-вторых, когда эти самые банки не смогут выплачивать долговые обязательства и начнется череда банкротств, именно ЦБ придётся их спасать за счет своих накоплений.

И проявит себя данная ситуация уже очень скоро, ведь в конце весны начале лета проходит выплата по кредитным обязательствам и дивидендов акционерам. А учитывая то, что у российских банков свободной валюты более чем в 5 раз меньше чем год назад, пройти первый этап выплат если и удастся, то к концу лета можно смело ожидать очередную черную пятницу или черный понедельник, или вообще один сплошной черный фон в режиме 24/7.

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