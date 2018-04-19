|Госдеп США обвинил Кремль в отравлении Скрипалей
|19.04.2018 13:22
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Только у России есть мотив, средства и опыт для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, передает .
«Вместо того, чтобы изменить свое пагубное и деструктивное поведение, российское правительство предлагает лишь опровержения и встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
По словам пресс-секретаря Госдепа, выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждают обвинения, выдвинутые Лондоном в адрес России по делу Скрипаля.
«Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери», — указала пресс-секретарь Госдепа.
«Мы приветствуем оперативную поддержку и технические усилия ОЗХО по выявлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных совещаний исполкома ОЗХО и Совета Безопасности ООН для обсуждения химатаки в Солсбери», — говорится в заявлении.
«Только правительство России имеет мотив, средства и прецеденты проведения подобных нападений. Россия разработала тип нервно-паралитического газа, который использовался в Солсбери, и в прошлом осуществляла с санкции государства убийства», — резюмировала пресс-секретарь Госдепа, не уточнив, какие именно убийства имеются в виду.