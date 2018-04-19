Создание в Украине единой автокефальной церкви вряд ли может поддерживаться Москвой, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Песков: Какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться Фото: ЕРА Он отметил, что "какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться".17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. В тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения к Варфоломею. Его авторами стали представители всех фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет между авторов и представителей парламентской группы "Партия "Відродження".19 апреля Рада поддержала этот проект постановления. "За" проголосовали 268 нардепов. В обращении говорится, что томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости".В июне 2016 года украинские парламентарии уже просили Варфоломея издать такой томос и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки церкви православной украине могут года Теги: политика