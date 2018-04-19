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Песков заявил, что инициатива о создании в Украине автокефалии направлена на раскол церкви
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19.04.2018 13:22
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Создание в Украине единой автокефальной церкви вряд ли может
поддерживаться Москвой, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: Какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд
ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться Фото:
ЕРА Он отметил, что "какие-то действия, направленные на раскол
церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут
приветствоваться".17 апреля 2018 года президент Украины Петр
Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил,
что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к
появлению собственной автокефальной поместной
церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в
кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее
обращение к патриарху подписали все епископы Украинской
православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской
автокефальной православной церкви.18
апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями
православных церквей Украины. В тот же день в Раде был
зарегистрирован проект постановления о поддержке его обращения
к Варфоломею. Его авторами стали представители всех
фракций Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Нет между
авторов и представителей парламентской группы "Партия
"Відродження".19 апреля Рада поддержала этот проект
постановления. "За" проголосовали 268 нардепов. В
обращении говорится, что томос (указ) об автокефалии
православной церкви в Украине "станет не только торжеством
православия, но и актом глубокой исторической справедливости".В
июне 2016 года украинские парламентарии уже просили Варфоломея
издать такой томос и признать недействительным акт 1686 года,
которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции
Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании
парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской
православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает
появления в стране так называемой государственной церкви. Президент
также исключил запрет деятельности других православных конфессий.В
Украине действует Украинская православная церковь Киевского и
Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная
церковь и ряд церквей других конфессий.
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