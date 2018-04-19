Во время проведения полиграфологического тестирования у народного депутата Украины Надежды Савченко спрашивали, в частности, собиралась ли она добивать автоматами народных депутатов в парламенте после осуществления террористического акта.

Об этом она заявила журналистам перед заседанием Шевченковского районного суда , передает со ссылкой на .

Журналисты спросили, какие вопросы задавали во время прохождения полиграфа, на что Савченко ответила: "Все те вопросы, которые генпрокурор озвучивал с трибуны – собиралась добивать автоматами".

По словам нардепа, тестирование на полиграфе длилось 6 часов.

Вскоре, сестра Надежды Савченко Вера рассказала более подробно о проверке. Она уточнила, что при допросе на детекторе лжи ее сестре так и не задала вопросы сторона защиты – только стороны обвинения.

"На первой части проверки даже адвокаты не присутствовали – их обманули и послали сначала в другое здание. Я там вместе с адвокатами стояли и ждала Надю несколько часов, а оказалось, все это время допрос уже шел, в другом помещении",– рассказала Вера Савченко.

По прогнозу Веры Савченко, Надежду могут направить на повторную проверку на полиграфе.

"Я так поняла, следователи остались недовольны ответами Надежды и не получили того, что хотели. Думаю, будет повторный допрос на полиграфе, или они еще что-то придумают. Адвокатам в сказали, что процедура не завершена, и пообещали сегодня-завтра дать результат проверки", – отметила Вера Савченко.

Напомним, Надежда Савченко должна пройти проверку на полиграфе еще в пятницу, 13 апреля. Но из-за ее состояния здоровья, которое ухудшилось с голоданием, процедура была прервана. Депутат согласилась на три дня приостановить свою голодовку, чтобы иметь возможность пройти полиграф.

Смотрите: Надежда Савченко рассказала о полиграфе















Сводка.нет - Новости Украины и Мира