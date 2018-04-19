|В Администрации Президента назвали фейком "пленки Онищенко"
|19.04.2018 13:26
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"Фейки не требуют комментариев", - сообщили в пресс-службе АПВ администрации президента назвали "фейком" записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко, в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.ПЕТР ПОРОШЕНКО , АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО
Фото: unian.ua
Фейки не требуют комментариев", - сообщили в пресс-службе АП, информирует " Интерфакс-Украина" .
Такую же позицию объявил журналистам в кулуарах Рады и глава фракции "БПП" Артур Герасимов.
"Мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что именно фракция" Блок Петра Порошенко "инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, касающиеся фейков. А фейки мы не комментируем", - сказал он.
На уточняющий вопрос, считает ли он не аутентичным голос президента, Герасимов ответил, что не комментирует фейки.
Напомним, в краинский депутат быстрый Александр Онищенко, который находится в розыске за махинации с реализацией газа, вечером 18 апреля в эфире программы "Украинский формат" обнародовал часть записи разговораякобы при участии президента Петра Порошенко.