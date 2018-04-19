"Фейки не требуют комментариев", - сообщили в пресс-службе АП

Фейки не требуют комментариев", - сообщили в пресс-службе АП, информирует " Интерфакс-Украина" .

Такую же позицию объявил журналистам в кулуарах Рады и глава фракции "БПП" Артур Герасимов.

"Мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что именно фракция" Блок Петра Порошенко "инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, касающиеся фейков. А фейки мы не комментируем", - сказал он.

На уточняющий вопрос, считает ли он не аутентичным голос президента, Герасимов ответил, что не комментирует фейки.