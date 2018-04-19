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МЭРТ назвало страны, в которые больше всего вырос украинский экспорт
19.04.2018 13:27

За первые два месяца 2018 года украинский экспорт больше только вырос в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак. Об этом  сообщает со ссылкой на данные Минэкономразвития.

"На 17,9% или 1,1 млрд долл. вырос экспорт украинских товаров за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом Украина за этот период экспортировала на 7,4 млрд долл. Больше только вырос экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - сообщили в МЭРТ.

По данным министерства, товары, продажа которых больше только выросла за два месяца 2018 года:

  • полуфабрикаты из стали +98,3 млн долл.;
  • прутки из стали горячей прокатки +84,2 млн долл.;
  • прокат плоский горячекатаный +76,7 млн долл.;
  • чугун +72 млн долл.;
  • руды и концентраты железные +61,5 млн долл.;
  • изолированные провода, кабели +57,9 млн долл.

Напомним, экспорт в страны ЕС в первые месяцы года превысил импорт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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