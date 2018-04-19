|МЭРТ назвало страны, в которые больше всего вырос украинский экспорт
|19.04.2018 13:27
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За первые два месяца 2018 года украинский экспорт больше только вырос в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак. Об этом сообщает со ссылкой на данные Минэкономразвития.
"На 17,9% или 1,1 млрд долл. вырос экспорт украинских товаров за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом Украина за этот период экспортировала на 7,4 млрд долл. Больше только вырос экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - сообщили в МЭРТ.
По данным министерства, товары, продажа которых больше только выросла за два месяца 2018 года:
Напомним, экспорт в страны ЕС в первые месяцы года превысил импорт.
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