За первые два месяца 2018 года украинский экспорт больше только вырос в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак. Об этом сообщает со ссылкой на данные Минэкономразвития.

"На 17,9% или 1,1 млрд долл. вырос экспорт украинских товаров за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом Украина за этот период экспортировала на 7,4 млрд долл. Больше только вырос экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - сообщили в МЭРТ.

По данным министерства, товары, продажа которых больше только выросла за два месяца 2018 года:

полуфабрикаты из стали +98,3 млн долл.;

прутки из стали горячей прокатки +84,2 млн долл.;

прокат плоский горячекатаный +76,7 млн долл.;

чугун +72 млн долл.;

руды и концентраты железные +61,5 млн долл.;

изолированные провода, кабели +57,9 млн долл.

Напомним, экспорт в страны ЕС в первые месяцы года превысил импорт.

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