Только Варфоломей имеет каноничное право и законную власть решать такого рода вопросы, и на него «вся наша нация смотрит с благоговением и надеждой».

Верховная Рада в четверг, 19 апреля, приняла проект постановления №8284, поддерживающий обращения президента Украины к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, информирует svodka.net.

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Проект поддержали 268 народных депутатов.

«Как глава государства Украина, представляющий ее граждан — в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые благодаря Крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет назад, исповедуют православную христианскую веру — прошу Вас предоставить Томос об автокефалии православной Церкви в Украине. Этот долгожданный документ станет не только торжеством Православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры», — говорится в обращении Петра Порошенко.

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Как отметил президент, только Варфоломей имеет каноничное право и законную власть решать такого рода вопросы, и на него «вся наша нация смотрит с благоговением и надеждой».

Приняв постановление, депутаты поддержали это обращение.

В пояснительной записке напоминается, что 16 июня 2016 года Верховная Рада уже направляла обращение к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.

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Как сообщали новости дня ранее, за прошедшие два года стремление к созданию единой поместной церкви в Украине значительно усилилось.

«Роль Московского патриархата все все чаще носит характер пропаганды аннексии Крыма и поддержки вооруженного вмешательства России на востоке нашей страны. В таких условиях украинское общество демонстрирует еще большую поддержку объединения православной церкви и признания ее автокефалии», — говорится в документе.

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