Экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин считает, что Крым сам вышел из территории Украины, хотя такая процедура не предусмотрена Конституцией Украины. Ильин утверждает, что Крым сам вышел из территории Украины Фото: gazeta.sebastopol.ua Заседание транслируют в YouTube-канале Генпрокуратуры Украины. Ильина допрашивают в режиме видеоконференции, поскольку он находится в аннексированном Крыму."Базируясь на тех фактах, которые я знаю, я видел, как события развивались в Крыму... Могу сказать – Украина потеряла часть территории. Причина – некомпетентность, политическая близорукость людей, которые пришли к власти. Мнение крымчан игнорировалось", – заявил свидетель.Ильин считает, что в Крыму произошла не аннексия, а сецессия – выход территории из состава страны. Он уточнил, что такая процедура не прописана в Конституции, но также не прописана там "возможность госпереворота".Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим Военно-морскими силами Украины. 19 февраля 2014 года Виктор Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На этой должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28 февраля.По данным издания "Главком", после назначения Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.В сентябре 2014 года Генеральная прокуратура открыла в отношении Ильина уголовное производство по статье "дезертирство". По данным ведомства, находясь в распоряжении министра обороны Украины, адмирал в конце мая покинул место службы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ильин украины что территории года Теги: крымский конфликт