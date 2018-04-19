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Ильин: Причина потери Крыма - некомпетентность и политическая близорукость людей, которые пришли к власти
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19.04.2018 13:30
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Экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин считает, что Крым сам вышел
из территории Украины, хотя такая процедура не предусмотрена
Конституцией Украины. Ильин утверждает, что Крым сам вышел из
территории Украины Фото: gazeta.sebastopol.ua
Заседание транслируют в YouTube-канале Генпрокуратуры
Украины. Ильина допрашивают в режиме видеоконференции,
поскольку он находится в аннексированном Крыму."Базируясь на тех
фактах, которые я знаю, я видел, как события развивались в Крыму...
Могу сказать – Украина потеряла часть территории.
Причина – некомпетентность, политическая близорукость людей,
которые пришли к власти. Мнение крымчан игнорировалось", –
заявил свидетель.Ильин считает, что в Крыму произошла не аннексия,
а сецессия – выход территории из состава страны. Он
уточнил, что такая процедура не прописана в Конституции, но также
не прописана там "возможность госпереворота".Россия аннексировала
Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014
года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим
Военно-морскими силами Украины. 19 февраля 2014 года Виктор
Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На этой
должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28 февраля.По
данным издания "Главком", после назначения
Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить
Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.В сентябре 2014
года Генеральная прокуратура открыла в отношении Ильина уголовное
производство по статье "дезертирство". По данным ведомства,
находясь в распоряжении министра обороны Украины, адмирал в конце
мая покинул место службы.
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