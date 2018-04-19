Стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обойдется в чуть меньше 3 миллионов долларов, сообщает Корреспондент .

Кроме этого, на безопасность королевской торжественной церемонии потратят 43 миллиона. Таким образом, общая стоимость торжества принца Гарри и Меган Маркл обойдется в почти 46 миллионов долларов.

Стоит отметить, что охранять всех присутствующих будут профессиональные снайперы и полицейские под прикрытием. Место проведения свадьбы обойдется в 500 000 долларов, а еда - в 409 000 долларов.

Свадебный наряд Меган Маркл, макияж и прическа будет стоит 445 000 долларов, а костюм жениха - 12 000 долларов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, бывший агент и подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала, как актриса описывала первое свидание с принцем Гарри.

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