|Российские офицеры могут вернуться в состав СЦКК
|27.12.2017 12:50
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"Это теоретически возможно", - отметил КарасинРоссия может вернуть своих военных в состав Общего центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК), если Киев изменит свою позицию и гарантирует условия их работы.
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"В нашей жизни нет ничего невозможного, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли любого украинского политика. Это должен быть международно утвержден кодекс отношение к нашим офицерам. Я думаю, что это теоретически вероятно ", - отметил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью изданию " Коммерсант.гы ".
По словам Красина, российских офицеров с СЦКК унижали и ограничивали их права "в бытовых вопросах и в человеческом общении".
Ранее в Госдуме РФ заявили, что для возвращения российских офицеров в Общий центра по контролю и координации Украине нужно "прекратить провокации" в отношении российских военных.
Напомним, Министерство иностранных дел Польши обеспокоено эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе и призывает Россию немедленно вернуться в состав Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).