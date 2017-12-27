"Это теоретически возможно", - отметил Карасин

"В нашей жизни нет ничего невозможного, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли любого украинского политика. Это должен быть международно утвержден кодекс отношение к нашим офицерам. Я думаю, что это теоретически вероятно ", - отметил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью изданию " Коммерсант.гы ".

По словам Красина, российских офицеров с СЦКК унижали и ограничивали их права "в бытовых вопросах и в человеческом общении".

Ранее в Госдуме РФ заявили, что для возвращения российских офицеров в Общий центра по контролю и координации Украине нужно "прекратить провокации" в отношении российских военных.