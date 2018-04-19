|Спор между нардепами Мельничуком и лень закончилась сломанным носом - ВИДЕО
|19.04.2018 13:34
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Драка произошла из-за старую историю об исключении Мельничука с РПЛВо время прямого эфира политического шоу на телеканале NewsOne между внефракционным народным депутатом Сергеем Мельничуком и его коллегой из совершенно партии Дмитрием лень вспыхнул конфликт.
Фото: скріншот
Спор между нардепами началась, когда "радикал" вспомнил своему оппоненту его исключения из партии Олега Ляшко.
После этого Мельничук попытался напасть на Линько, однако ему в этом помешали.
Впрочем, после эфира нардеп все же напал на своего бывшего однопартийца, разбив ему лицо.
По словам самого Линько, Мельничук сломал ему нос.
Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко . Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.
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