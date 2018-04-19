Погода, Новости, загрузка...
Спор между нардепами Мельничуком и лень закончилась сломанным носом - ВИДЕО
19.04.2018 13:34
Спор между нардепами Мельничуком и лень закончилась сломанным носом - ВИДЕО
Драка произошла из-за старую историю об исключении Мельничука с РПЛ
Во время прямого эфира политического шоу на телеканале NewsOne между внефракционным народным депутатом Сергеем Мельничуком и его коллегой из совершенно партии Дмитрием лень вспыхнул конфликт.
Спор между нардепами Мельничуком и лень закончилась сломанным носом - ВИДЕО Фото: скріншот

Спор между нардепами началась, когда "радикал" вспомнил своему оппоненту его исключения из партии Олега Ляшко.

После этого Мельничук попытался напасть на Линько, однако ему в этом помешали.

Впрочем, после эфира нардеп все же напал на своего бывшего однопартийца, разбив ему лицо.

По словам самого Линько, Мельничук сломал ему нос.

Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть не  до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко . Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить