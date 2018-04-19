Драка произошла из-за старую историю об исключении Мельничука с РПЛ

Спор между нардепами началась, когда "радикал" вспомнил своему оппоненту его исключения из партии Олега Ляшко.

После этого Мельничук попытался напасть на Линько, однако ему в этом помешали.

Впрочем, после эфира нардеп все же напал на своего бывшего однопартийца, разбив ему лицо.

По словам самого Линько, Мельничук сломал ему нос.