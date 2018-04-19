Новости технологий: Два робота примеряли на себе работу сборщиков мебели (ВИДЕО) Сингапурские ученые научили двух роботов собирать вместе детали стула из Ikea. svodka.net/ Первоначально специалисты научили роботов распознавать и идентифицировать детали. Затем машины должны спланировать дальнейшие действия и синхронизировать их. , информирует svodka.net. Ученым удалось добиться отличных результатов. Роботы очень слажено и «дружно» собирали стул. Результаты своих достижений специалисты опубликовали в журнале Science Robotics. Куанг-Кыонг Фам, руководитель эксперимента, сообщил, что на этом примере ученые планируют изучить предельные возможности роботизированных существ. Читайте: Как роботы приходят в нашу жизнь: основные тенденции На сборку же самого стула у роботов ушло 20 минут, передают новости технологий.

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