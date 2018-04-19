|Новости технологий: Два робота примеряли на себе работу сборщиков мебели (ВИДЕО)
|19.04.2018 13:36
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Сингапурские ученые научили двух роботов собирать вместе детали стула из Ikea.
svodka.net/
Первоначально специалисты научили роботов распознавать и идентифицировать детали. Затем машины должны спланировать дальнейшие действия и синхронизировать их. , информирует svodka.net.
Ученым удалось добиться отличных результатов. Роботы очень слажено и «дружно» собирали стул. Результаты своих достижений специалисты опубликовали в журнале Science Robotics.
Куанг-Кыонг Фам, руководитель эксперимента, сообщил, что на этом примере ученые планируют изучить предельные возможности роботизированных существ.
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На сборку же самого стула у роботов ушло 20 минут, передают новости технологий.
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