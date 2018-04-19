Приказ Министерства инфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки «Укрзализныци» с апреля этого года может вступить в силу после майских праздников.

Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в комментарии УНИАН.

«Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от Государственной регуляторной службы и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами, и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить о том, что решение принято, и мы его приведём в действие. Конечно, наверное, после праздничного периода», — сказал он.

Отметим, «Укрзализныця» планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования. Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.

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