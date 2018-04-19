К проведению антитеррористической операции в отдельных регионах страны подготовили 1000–1500 человек личного состава, заявил прежний командующий ВМС Украины, экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин, давая показания в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ильин рассказал о подготовке к АТО в последние дни Евромайдана Фото: wikipedia.org Ильина допрашивают в режиме видеоконференции, поскольку он находится в аннексированном Крыму.По словам Ильина, о назначении ему сообщил прежний министр обороны Павел Лебедев 19 февраля."19 февраля около 22.00 я вылетел в Киев. После полуночи был в кабинете министра обороны Лебедева. Он детально рассказал об обстановке. Я уяснил, что есть тенденции к обострению, есть угроза проведения терактов по всей территории страны. В одиннадцати областях были захвачены госучреждения. В ночь с 18 на 19 февраля во Львовской и Ивано-Франковской областях похищали оружие", – заявил экс-начальник Генштаба.Он рассказал, что от СБУ поступило распоряжение о переводе готовности сил по борьбе с терроризмом до степени "повышенная"."В Генштабе уже подготовили определенные директивные документы на случай принятия решения о проведении АТО", – заявил свидетель.По словам Ильина, к проведению АТО в отдельных регионах страны подготовили 1000–1500 человек личного состава."После подписания соглашения об урегулировании 21 февраля мной соответственно была дана команда на отбой всех мероприятий", – заявил экс-начальник Генштаба.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим Военно-морскими силами Украины. 19 февраля 2014 года Виктор Янукович назначил его начальником Генерального штаба. На этой должности Ильин пробыл только 10 дней – до 28 февраля.По данным издания "Главком", после назначения Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.В сентябре 2014 года Генеральная прокуратура открыла в отношении Ильина уголовное производство по статье "дезертирство". По данным ведомства, находясь в распоряжении министра обороны Украины, адмирал в конце мая покинул место службы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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