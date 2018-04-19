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Ильин: 19 февраля 2014 года СБУ распорядилась повысить готовность сил по борьбе с терроризмом
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19.04.2018 13:38
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К проведению антитеррористической операции в отдельных регионах
страны подготовили 1000–1500 человек личного состава, заявил
прежний командующий ВМС Украины, экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий
Ильин, давая показания в суде по делу о госизмене экс-президента
Украины Виктора Януковича. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Ильин рассказал о подготовке к АТО в последние дни
Евромайдана Фото: wikipedia.org Ильина допрашивают в режиме
видеоконференции, поскольку он находится в аннексированном Крыму.По
словам Ильина, о назначении ему сообщил прежний министр обороны
Павел Лебедев 19 февраля."19 февраля около 22.00 я вылетел в Киев.
После полуночи был в кабинете министра обороны Лебедева. Он
детально рассказал об обстановке. Я уяснил, что есть тенденции к
обострению, есть угроза проведения терактов по всей территории
страны. В одиннадцати областях были захвачены госучреждения. В ночь
с 18 на 19 февраля во Львовской и Ивано-Франковской областях
похищали оружие", – заявил экс-начальник Генштаба.Он
рассказал, что от СБУ поступило распоряжение о переводе
готовности сил по борьбе с терроризмом до степени "повышенная"."В
Генштабе уже подготовили определенные директивные документы на
случай принятия решения о проведении АТО", – заявил
свидетель.По словам Ильина, к проведению АТО в отдельных регионах
страны подготовили 1000–1500 человек личного состава."После
подписания соглашения об урегулировании 21 февраля мной
соответственно была дана команда на отбой всех мероприятий", –
заявил экс-начальник Генштаба.В конце 2013-го – начале 2014
года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене
власти.С 2012-го по 2014 год Ильин был командующим Военно-морскими
силами Украины. 19 февраля 2014 года Виктор Янукович назначил его
начальником Генерального штаба. На этой должности Ильин пробыл
только 10 дней – до 28 февраля.По данным издания
"Главком", после назначения Ильин приказал украинским
военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не
выполнили приказ.В сентябре 2014 года Генеральная прокуратура
открыла в отношении Ильина уголовное производство по статье
"дезертирство". По данным ведомства, находясь в распоряжении
министра обороны Украины, адмирал в конце мая покинул место службы.
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