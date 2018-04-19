Помещение хозяйственного суда Запорожской области сегодня, 19 апреля, проверяли на наличие взрывчатки. Об этом сообщает со ссылкой на информацию сайта суда.

"19 апреля 2018 года работа хозяйственного суда Запорожской области была сорвана сообщением о минировании помещения, поступившем в приемную суда в 9:20, о чем сразу было сообщено полиции", - говорится в сообщении.

Работников и посетителей суда, находившихся в помещении, эвакуировали. Здание окружили сотрудники полиции.

"В результате тщательной проверки соответствующими службами с применением спецтехники взрывчатка обнаружена не была. Сразу после окончания проверки, в 10:15, суд возобновил свою работу", - проинформировали в пресс-службе.

Факт сообщения о минировании, а также то, что оно оказалось ложным, подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Запорожской области.

"Сейчас устанавливается личность, которая сообщила о минировании", - отметили в полиции.

Напомним, правоохранители проверяли информацию о минировании Белгород-Днестровского горрайонного суда. Во время проверки были эвакуированы 30 человек.

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