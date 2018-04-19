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Шуба і голий живіт: Регіна Тодоренко здивувала жахливим образом (ФОТО)
19.04.2018 13:43
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Відома телеведуча Регіна Тодоренко, після того як покинула шоу "Орел и Решка", дивує шанувальників експериментами із зовнішністю та стилем.

Напередодні в Інстаграмі зірки з'явилося фото, на якому вона позує у колготах-сіточці, фіолетовій шубі та у жовтих ботильонах. Образ "доповнив" купальник у горошок.

"Боротися з вітряними млинами - це так весело", - написала зірка. Зважаючи на те, що фото зроблене у центрі Лос-Анджелесу, фани підозрюють, що зірка скоро потішить їх новим кліпом.

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