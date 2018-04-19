Российские пропагандисты активно разгоняют новости, что в Крым прибыла делегация Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем

Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Тымчук.

Кремль не оставляет попытки размыть действие международных санкций и легализовать оккупацию Крыма, привлекая на полуостров любых иностранцев, какие только под руку попадут, информирует svodka.net.

В рамках этой тактики 19-21 апреля в Ялте проводится «международный экономический форум». Согласно бравурным заявлениям организаторов, «форум» посетят представители 71 страны. Глава оккупационной власти Сергей «Гоблин» Аксенов для пущего пафоса заявил, что гости «форума» представляют 3 млрд. человек.

В российских СМИ по этому поводу уже наблюдается развеселый ажиотаж, все наперебой обсуждают радужные перспективы и многомиллиардные сделки.

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Но если посмотреть на факты, то вся эта красота разбивается о суровую реальность и выглядит довольно комично.

Так, самым высоким гостем «форума» является «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов, что само по себе подчеркивает «масштаб» встречи.

Кроме этого, российские пропагандисты активно разгоняют новости, что в Крым прибыла делегация Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем. Крым и Сирия фигурируют в тесной связке все чаще (ни для кого не секрет, что оккупированный полуостров Россия активно использует для обеспечения военных действий в Сирии и снабжения режима Асада). На месте крымчан, я бы не очень радовался такому повороту.

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Все остальные иностранцы посещают Крым инкогнито. Видать, шибко стесняются.

Как заявил по этому поводу «представитель Крыма» при президенте РФ Георгий Мурадов, «Не хочу называть пофамильно, потому что Украина не дремлет, а сразу принимает меры по давлению и запугиванию участников». Большинство фото и видеоматериалов с форума построено таким образом, чтобы не «засветить» участников. Показывают и титруют только тех, кому нечего терять, то есть окончательных и бесповоротных маргиналов.

В качестве прорывной инициативы «форума» тот же Мурадов назвал идею криптовалютного фонда, который будет использоваться для обхода санкций. По его мнению, мировой бизнес будет скупать криптовалюту, затем её будут выводить и обналичивать в Крыму, вкладывая в мегапроекты.

Т.е. сами россияне подчеркивают, что открыто работать в Крыму могут только изгои, все остальные – только анонимно и с риском нарваться на проблемы.

А проблемы точно будут.

Изюминкой мероприятия стало приветствие участникам «форума» от российских космонавтов с МКС. Что лишь усилило сходство с межгалактическим шахматным турниром.

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