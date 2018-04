Блокируя Telegram идиотскими методами, власти РФ создают проблемы для экономики и своих граждан и сами раскручивают этот мессенджер

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4063; coreola.articleid = 242196; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4063] = 4063; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/jurbutusov.html", "name": "Юрий Бутусов" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Юрий Бутусов

Блокируя Telegram идиотскими методами, власти РФ создают проблемы для экономики и своих граждан и сами раскручивают этот мессенджер { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/jurbutusov/blokiruya-telegram-idiotskimi-metodami-vlasti-rf-sozdayut-problemy-dlya-ekonomiki-i-svoih-grazhdan-i-sami-raskruchivayut-etot-messendzher-242196.html" }, "headline": "Блокируя Telegram идиотскими методами, власти РФ создают проблемы для экономики и своих граждан и сами раскручивают этот мессенджер", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2421/96_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-19T12:34:16+02:00", "dateModified": "2018-04-19T13:09:28+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Журналист Юрий Бутусов прокомментировал попытки российских властей заблокировать мессенджер Telegram." , "keywords": "Россия, интернет, Китай, Юрий Бутусов, Telegram" } Юрий Бутусов Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ". все материалы автора → Блокируя Telegram идиотскими методами, власти РФ создают проблемы для экономики и своих граждан и сами раскручивают этот мессенджер Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 12.34 | комментариев: Цензура интернета в России – а как это делает Китай?Смотрю сейчас, как власти РФ блокируют Telegram, – самыми идиотскими методами, создавая колоссальные проблемы каждый день для экономики и своих граждан, как, по сути, сами раскручивают на весь мир этот мессенджер, и вспоминаю, как я столкнулся с системой контроля интернета в Китае. История о том, как работает контроль и куда будут расти россияне.В 2007-м я был в китайском городе Чжэнчжоу, рядом со знаменитым монастырем Шаолинь. Провинциальный городок – областной центр, как мне показалось, раз в пять–шесть больше Киева.В гостинице интернета вообще не оказалось. А мне надо было почту посмотреть. Сотрудники гостиницы, где найти интернет, не знают. Пошли мы вечером искать интернет.Захожу в магазины, спрашиваю – а все, с кем говорю по-английски, не понимают, слово "интернет" им ничего не говорит, ну или делают вид, что не говорит.И вот наконец, когда в одном из магазинов задаю вопрос и хозяйка жмет плечами, ко мне подходит дитя лет шести-семи, и показывает, что приведет к интернету. Малыш ведет нас вечером и вскоре мы видим парковку велосипедов штук на 300 – компьютерный клуб.В клубе оказалось полно народу, все компьютеры заняты. Надо купить абонемент у администратора. Стоим в очереди, девушка-кассир равнодушно смотрит паспорт и выдает чек. Садимся, смотрим почту, через час уходим.На следующий день я снова пошел со своей супругой испытывать почту. Когда я подошел к клубу, то меня поразило – парковка велосипедов была абсолютно пуста!Заходим. А на регистрации уже нет той девушки-кассира – а серьезная женщина в возрасте стоит, и рядом с ней крепкий мужчина. Очереди никакой нет. Подаю паспорт. Паспорт и визу тщательно изучают, звонят по телефону и даже высылают копию по факсу. Наконец, дают чек и доступ к компьютеру.В этот момент к стойке регистрации подходит молодой китаец, который изображает из себя... пьяного! Это был единственный "пьяный" китаец, которого мы увидели за время поездки. Я весело подумал, как какой-то китайский полковник, планируя эту контрразведывательную операцию, вспомнил, что у этих восточно-европейцев принято пить водку, так что "пьяный" не вызовет у них никакого подозрения!И вот в огромном пустом зале "пьяный" вдруг садится на место точно между нами с супругой! Выбрал место.Мы, посмеиваясь, читаем почту, а китаец рядом открыл какой-то сайт, смотрит в него, пьет китайское пиво, делает якобы пьяные восклицания, но нам не мешает, только смотрит искоса, чем мы там занимаемся.Вот это называется – контроль интернета! Путину есть куда расти. Источник: Юрий Бутусов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки как этот сами граждан раскручивают Теги: юрий бутусов