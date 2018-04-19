В среду, 19 апреля, в Великобритании на 62 году жизни умер известный диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон, сообщает УНИАН .

По данным источника, о смерти сообщил его агент Джен Кеннеди.

Стоит отметить, что Уинтон умер у себя дома ему было 62 года. Причины смерти пока неизвестны.

"Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим ценить частную жизнь семьи в это скорбное время" - добавил представитель актера.

Напомним, Уинтон начал карьеру диджея в клубах столице Британии в 1972 году. Позже вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep. А в 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла "На игле".Больше только он запомнилдся зрителям в таких проектах, как "Свободные женщины", "Разве я вам вру?" и "Летим со мной", а также принял участие в телесериалах "ТВ-отрыжка" и "Забей на панк-рок".

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