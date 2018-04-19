Продовольственная и сельскохозяйственная Организация
Объединенных наций (ФАО) предоставила статус объектов
сельскохозяйственного наследия 13 новым ландшафтам. Об этом
сообщает со ссылкой на пресс-службу ФАО.
Отмечено, что статус с/х значения был предоставлен этим
ландшафтам благодаря их искусным способам сочетания удовлетворения
человеческих потребностей и сохранения природных ресурсов для
создания взаимовыгодных источников средств к существованию и
экосистем.
Новые ландшафтные системы в этой программе ФАО находятся в Китае,
Египте, Японии, Республике Корея, Мексике, Португалии, Испании и
Шри-Ланке. Их первичное производство варьируется от фруктов,
овощей, соли и риса до шелка, мяса, чая и васаби.
"Эти системы отражают глубокую гармонию между человечеством и
природой", - сказала заместитель Генерального директора ФАО Мария
Хелена Семедо.
Отмечено, что с учетом новых объектов общее количество объектов с/х
наследия мирового значения по всему миру возросло до 50. В этой
программе подчеркиваются уникальные способы, с помощью которых
сельские общины на протяжении поколений обеспечивали
продовольственную безопасность, жизнеспособные источники средств к
существованию, устойчивые экосистемы и высокий уровень
биоразнообразия, приумножая при этом уникальную красоту.
Напомним, Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил присвоение статуса
глобального геопарка 13 новым объектам в Северной Америке, Азии и
Европе.
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