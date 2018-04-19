Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украиныосуждает намерение оккупационной "власти" Крыма передать в собственность Российской Федерации часть территории острова Тузла. Права пользования участком острова площадью более 6500 м² передали заказчику строительства Крымского моста Фото: ЕРА "МТОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое общество не признавать факт передачи части острова Тузла в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежение положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права", – заявили в ведомстве.18 апреля стало известно, что "власти" аннексированного Крыма отдали часть острова Тузла в федеральную собственность России. Права пользования участком площадью более 6500 м² передали заказчику строительства Крымского моста – управлению федеральных автомобильных дорог "Тамань" "Росавтодора".Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В августе 2017 года Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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