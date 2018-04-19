Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
Украиныосуждает намерение оккупационной "власти" Крыма передать в
собственность Российской Федерации часть территории острова Тузла.
Права пользования участком острова площадью более 6500 м² передали
заказчику строительства Крымского моста Фото: ЕРА "МТОТ осуждает
незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое
общество не признавать факт передачи части острова Тузла в
собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежение
положениями конституционно-правовых норм украинского
законодательства и основных принципов международного права", –
заявили в ведомстве.18 апреля стало известно, что "власти"
аннексированного Крыма отдали часть острова Тузла в федеральную
собственность России. Права пользования участком площадью более
6500 м² передали заказчику строительства Крымского моста –
управлению федеральных автомобильных дорог "Тамань"
"Росавтодора".Крымский мост строится за счет средств федерального
бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд
руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли,
что обеспечат открытие автомобильного движения по
строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение
поездов – к 2019-му.В августе 2017 года Мининфраструктуры
Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием
возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море
из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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