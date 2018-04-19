Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что создание автокефальной поместной церкви в Украине вызовет церковный раскол. Об этом российский политик заявил во время пресс-конференции, сообщает РИА Новости .

По словам российского чиновника, Москва не намерена поддерживать подобную инициативу.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", - заявил Песков.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 19 апреля, Верховная Рада Украины поддержала постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

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