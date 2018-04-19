Часть судебных заседаний по делу об убийстве 8-летней девочки в Лощиновке будет проходить в закрытом режиме. Об этом корреспонденту сообщили в прокуратуре Одесской области.

Соответствующее решение накануне приняла судейская коллегия Приморского райсуда г. Одесса, таким образом удовлетворив частично ходатайство матери убитой девочки.

"Судом частично удовлетворено ходатайство потерпевшей стороны, которое полностью поддержала сторона обвинения. Часть судебного процесса будет проходить в закрытом режиме. Так, все допросы свидетелей будут проходить открыто, а исследования письменных доказательств закрыто. Согласно ст. 27 УПК - отдельная часть судебных заседаний может проходить в закрытом режиме в связи с рассмотрением дела о преступлении против половой свободы и половой неприкосновенности личности", - отметили в прокуратуре.

Напомним, убийство 8-летней девочки в Лощиновке произошло в августе 2016 года. В убийстве ребенка обвиняют местного жителя, рома по национальности Михаила Чоботаря.

Как сообщал Киевский райсуд Одессы до 7 мая продолжил срок содержания под стражей для молодого человека цыганской национальности, которого обвиняют в убийстве 9-летней девочки.

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