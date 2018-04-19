После реформы украинской полиции изменились и коррупционные схемы правоохранителей – они не рискуют, как их предшественники и получают больше взяток.

Об этом "" рассказал активист "Дорожного контроля" Виталий Мацьоцкий, передает .

"Новые полицейские не машут жезлом на дороге за 100-200 гривен, как это делали старые гаишники. Новые полицейские не рискуют как старые правоохранители", - рассказал он.

По словам активиста, самой распространенной схемой у новых недобросовестных полицейских является составление протокола по 130 статье админкодекса Украины – "Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения". Так как штраф за нарушение составляет более 10 тысяч гривен и предусматривает лишение прав, водители стремятся "решить вопрос" на месте.

"Сумма взятки стартует от 5 тысяч гривен и выше. Максимальная сумма взятки, о которой мне известно – 1100 долларов . Из рук в руки деньги уже не передают, а действуют через посредников. Вариантов масса: через АЗС, придорожные кафе, знакомых в магазинах и даже таксистов. Например, предлагают купить кофе для полиции, а продавец в магазине уже знает, кто должен занести деньги, сколько и когда за ними придут", - также рассказал Мацьоцкий.

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